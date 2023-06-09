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Де Брейне: «У «Манчестер Сити» есть еще один шанс доказать, что мы можем выиграть Лигу чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Возможно, победа в Лиге чемпионов — это и мечта, и навязчивая идея. Каждый профессиональный игрок хочет выиграть ее и быть на вершине со своей командой. Если вы выиграете Лигу чемпионов, вы достнете вершины как игрок и как команда. Завтра мы можем сделать это, если мы достаточно хороши.

Мы проиграли 2 года назад, такое случается, мы должны это принять. Я не могу просто взять хорошие моменты и отпустить плохие. К счастью, у нас есть еще один шанс доказать, что мы можем выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова де Брейне BBC Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Кевин де Брейне
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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