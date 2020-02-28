Де Брейне выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:52
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне был выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1) бельгиец поучаствовал в обоих мячах своей команды. На его счету год и результативная передача.
Игрок недели: де Брейне ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020
Гол + пас в матче с «Реалом» в #ЛигаЧемпионов ?
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