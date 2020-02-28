Де Брейне выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне был выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1) бельгиец поучаствовал в обоих мячах своей команды. На его счету год и результативная передача.