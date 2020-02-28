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Де Брейне выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:52
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне был выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1) бельгиец поучаствовал в обоих мячах своей команды. На его счету год и результативная передача.

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