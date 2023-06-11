Де Брейне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов-2022/23

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов-2022/23.

10 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале турнира в Стамбуле. 31-летний бельгиец был заменен в первом тайме из-за травмы.

В 10 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне де Брейне отдал 7 результативных передач. Второе место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор (6 ассистов в 12 играх), по 5 голевых передач отдали защитники Федерико Димарко («Интер») и Жоау Канселу («Сити» / «Бавария»).