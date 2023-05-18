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Сегодня, 16:16

Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне резко ответил главному тренеру Хосепу Гвардиоле во время полуфинального матча Лиги чемпионов. Специалсит раскритиковал некоторые действия игрока по ходу встречи.

«Заткнись!» — крикнул де Брейне в направлении тренерской скамейки «Манчестер Сити», пишет Goal.

После замены игрока Гвардиола и де Брейне обнялись.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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