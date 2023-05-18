Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне резко ответил главному тренеру Хосепу Гвардиоле во время полуфинального матча Лиги чемпионов. Специалсит раскритиковал некоторые действия игрока по ходу встречи.

«Заткнись!» — крикнул де Брейне в направлении тренерской скамейки «Манчестер Сити», пишет Goal.

После замены игрока Гвардиола и де Брейне обнялись.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Интера». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.