Сегодня, 09:47

Де Брейне рассказал, что у него нет проблем в общении с Конте

Павел Лопатко

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне после победы над «Спортингом» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов рассказал, что у него нет проблем в общении с главным тренером Антонио Конте.

В игре со «Спортингом» Де Брейне сделал 2 результативные передачи. В матче 5-го тура серии А с «Миланом» (1:2) его заменили на 72-й минуте. Футболист был недоволен, пробормотал несколько слов себе под нос и сел на скамейку запасных, избегая встречи с Конте.

«С Конте никогда не возникало никаких проблем. Я победитель, я хочу играть в футбол и приносить пользу». Многое было сказано и написано, но я просто хочу получать удовольствие и двигаться вперед», — цитирует 34-летнего бельгийца Sky Sport.

В сезоне-2025/26 в 7 матчах полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

