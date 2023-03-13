Де Брейне рассказал, что думает о «Лейпциге» перед ответным матчем Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Встреча команд состоится завтра, 14 марта. Начало — в 23.00 мск.

«Это будет очень сложная игра. «Лейпциг» — очень сильная команда, против которой мы также играли и в прошлом сезоне. У них много энергии, тяжелый стиль. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты должен быть лучшим в Европе. Мы еще не закончили свои дела. Постараемся вновь выиграть этот трофей», — заявил Брейне на пресс-конференции.

Первая встреча в Германии завершилась вничью 1:1.