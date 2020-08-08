Де Брейне превзошел достижение Аршавина

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) создал девять шансов для взятия ворот, сообщает Opta. Это рекордное достижение во встречах против мадридцев.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Зенита» Андрею Аршавину. В сентябре 2008 года он создал 8 голевых возможностей во встрече с «Реалом» (1:2).

29-летний бельгиец в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 23 результативные передачи в 47 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.