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Де Брейне превзошел достижение Аршавина

11:11
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) создал девять шансов для взятия ворот, сообщает Opta. Это рекордное достижение во встречах против мадридцев.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Зенита» Андрею Аршавину. В сентябре 2008 года он создал 8 голевых возможностей во встрече с «Реалом» (1:2).

29-летний бельгиец в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 23 результативные передачи в 47 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

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