Де Брейне о финале Лиги чемпионов с «Интером»: «Мы не ждем, что это будет открытая игра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Я думаю, мы понимаем, что такое «Интер», они очень компактно играют. Мы понимаем, что они из себя представляют как команда, они хорошо защищаются. Мы не ждем, что это будет открытая игра, поэтому мы должны это понимать. Мы должны стараться играть так, как мы это делаем, и, надеюсь, мы сможем найти возможности начать создавать моменты и забивать голы. За последние пять-шесть лет в АПЛ многие команды внизу турнирной таблицы играют с пятью защитниками. Но «Интер» делает это с двумя нападающими, и это отличает его от того, к чему мы привыкли», — приводит слова де Брейне BBC Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.