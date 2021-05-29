Де Брейне не зацикливается на индивидуальных наградах
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» признался, что индивидуальные наградлы для него не главное.
«Чтобы выигрывать какие-то индивидуальные награды, надо завоевывать трофеи с командой. В конце концов, решение принимают другие. Я доволен собой как игроком и как человеком. Я буду чувствовать себя комфортно, что бы ни произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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