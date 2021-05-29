Де Брейне не зацикливается на индивидуальных наградах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» признался, что индивидуальные наградлы для него не главное.

«Чтобы выигрывать какие-то индивидуальные награды, надо завоевывать трофеи с командой. В конце концов, решение принимают другие. Я доволен собой как игроком и как человеком. Я буду чувствовать себя комфортно, что бы ни произошло», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.