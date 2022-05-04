Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:23

Де Брейне готов к ответной игре с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал о своей форме.

«Насколько ты свеж в концовке сезона — всегда сложный вопрос, но я чувствую себя хорошо. Я получил немало ударов в матче с «Атлетико», да и потом тоже, но сейчас все в порядке. Я очень рад, что нахожусь в форме и провожу много матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

В первом матче победила английская команда — 4:3. Ответная игра пройдет в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Московское «Динамо» избавится от Вадима Шипачева и других лидеров клуба за 1000 рублей. Что за бред?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Ло Чельсо считает, что на нем был пенальти
«Ливерпуль» установил рекорд по голам за сезон
Саттон верит, что «Ливерпуль» может выиграть АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии
«Никогда не воспринимайте такие вечера как должное». Робертсон — о победе над «Вильярреалом»
Клопп ответил, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов
Ван Дейку не важно, с кем «Ливерпулю» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пирес ждет результативной игры в матче «Реала» с «Манчестер Сити»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости