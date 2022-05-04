Де Брейне готов к ответной игре с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал о своей форме.

«Насколько ты свеж в концовке сезона — всегда сложный вопрос, но я чувствую себя хорошо. Я получил немало ударов в матче с «Атлетико», да и потом тоже, но сейчас все в порядке. Я очень рад, что нахожусь в форме и провожу много матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

В первом матче победила английская команда — 4:3. Ответная игра пройдет в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал.