Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

В пятом туре группового турнира Лиги чемпионов сине-бело-голубые дома оказались сильнее «Лиона» (2:0), а «Бенфика» в Германии не удержала победу над «Лейпцигом» (2:2).

Теперь в группе G сложилась ситуация, при которой даже победа в Лиссабоне не гарантирует команде Сергея Семака место в 1/8 финала турнира.

И В Н П М О 1. Лейпциг 5 3 1 1 8-6 10 2. Зенит 5 2 1 2 7-6 7 3. Лион 5 2 1 2 7-6 7 4. Бенфика 5 1 1 3 7-11 4

10 декабря. Бенфика — Зенит, Лион — Лейпциг.

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— не уступит «Бенфике», а «Лейпциг» не потерпит поражение от «Лиона»

— уступит «Бенфике», а «Лион» проиграет «Лейпцигу». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — личным встречам.

Личные встречи

В Н П О 1. Зенит 2 1 1 7 2. Бенфика 2 0 2 6 3. Лион 1 1 2 4

Однако может сложиться такая ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по личным встречам.

Личные встречи

В Н П О 1. Лион 2 1 1 7 2. Лейпциг 2 0 2 6 3. Зенит 1 1 2 4

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