Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов
В пятом туре группового турнира Лиги чемпионов сине-бело-голубые дома оказались сильнее «Лиона» (2:0), а «Бенфика» в Германии не удержала победу над «Лейпцигом» (2:2).
Теперь в группе G сложилась ситуация, при которой даже победа в Лиссабоне не гарантирует команде Сергея Семака место в 1/8 финала турнира.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лейпциг
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8-6
|
10
|
2. Зенит
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
3. Лион
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
4. Бенфика
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-11
|
4
10 декабря. Бенфика — Зенит, Лион — Лейпциг.
«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:
— не уступит «Бенфике», а «Лейпциг» не потерпит поражение от «Лиона»
— уступит «Бенфике», а «Лион» проиграет «Лейпцигу». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — личным встречам.
Личные встречи
|
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Зенит
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Бенфика
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Лион
|
1
|
1
|
2
|
4
Однако может сложиться такая ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по личным встречам.
Личные встречи
|
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Лион
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Лейпциг
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Зенит
|
1
|
1
|
2
|
4
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