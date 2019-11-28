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Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

28 ноября 2019, 01:25
Чтобы «Зенит» вышел в 1/8 финала, «Лион» не должен обыграть «Лейпциг». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Чтобы «Зенит» вышел в 1/8 финала, «Лион» не должен обыграть «Лейпциг». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В пятом туре группового турнира Лиги чемпионов сине-бело-голубые дома оказались сильнее «Лиона» (2:0), а «Бенфика» в Германии не удержала победу над «Лейпцигом» (2:2).

Теперь в группе G сложилась ситуация, при которой даже победа в Лиссабоне не гарантирует команде Сергея Семака место в 1/8 финала турнира.

И

В

Н

П

М

О

1. Лейпциг

5

3

1

1

8-6

10

2. Зенит

5

2

1

2

7-6

7

3. Лион

5

2

1

2

7-6

7

4. Бенфика

5

1

1

3

7-11

4

10 декабря. Бенфика — Зенит, Лион — Лейпциг.

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— не уступит «Бенфике», а «Лейпциг» не потерпит поражение от «Лиона»

— уступит «Бенфике», а «Лион» проиграет «Лейпцигу». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — личным встречам.

Личные встречи

В

Н

П

О

1. Зенит

2

1

1

7

2. Бенфика

2

0

2

6

3. Лион

1

1

2

4

Однако может сложиться такая ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по личным встречам.

Личные встречи

В

Н

П

О

1. Лион

2

1

1

7

2. Лейпциг

2

0

2

6

3. Зенит

1

1

2

4

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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