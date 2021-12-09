Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что могли забить больше голов.

«Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.