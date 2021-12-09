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«Даже не дали им спокойно вздохнуть». Нагельсманн — о победе над «Барселоной»

Нагельсманн прокомментировал победу над «Барселоной»
03:52

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что могли забить больше голов.

«Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Бавария — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/

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Евгений Козинов все материалы автора

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