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«Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра». Неймар верил в выход в полуфинал

00:53
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Нападающий «ПСЖ» Неймар после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что верил в успех. Парижане на 90-й минуте сравняли счет, а на 93-й вырвали победу.

— Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Неймара. — Мы стремились лишь к одному — пройти в полуфинал.

Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. Мы очень счастливы сейчас. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030147--atalanta-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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