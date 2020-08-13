«Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра». Неймар верил в выход в полуфинал

Нападающий «ПСЖ» Неймар после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что верил в успех. Парижане на 90-й минуте сравняли счет, а на 93-й вырвали победу.

— Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Неймара. — Мы стремились лишь к одному — пройти в полуфинал.

Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. Мы очень счастливы сейчас. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить.