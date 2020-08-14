Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Ранее немецкая команда победила «Атлетико» (2:1) в четвертьфинальной встрече.

— Тренер сказал нам перед матчем, что мы не должны бояться, — приводит RMC Sport слова Упамекано. — Он зарядил нас уверенностью, сказал расслабиться и представить, что это самый обычный матч, ничем не отличающийся от других. Мы так и сделали. Теперь у нас впереди «ПСЖ», самый большой клуб Франции, с сильными защитой и атакой, с очень техничным и мощным Неймаром. Тем не менее, мы хотим добиться победы и выложимся на все сто процентов.

Матч «Лейпциг» — «ПСЖ» состоится во вторник, 18 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.