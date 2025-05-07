Фраттези: «Что это было? Я не знаю! Я праздновал так громко, что у меня голова закружилась»

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези прокомментировал победу над «Барселоной» (4:3 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Что это было? Я не знаю! Я праздновал так громко, что у меня голова закружилась.

После матча в Мюнхене я думал, что уже никогда не испытаю таких эмоций. Но красота футбола безгранична. И это часть меня — я первый среди тех, кто не теряет веру, и последний, кто сдается. И это все стало наградой за мой преданный труд. Когда счет стал 3:3, я сказал Маркюсу [Тюраму], что мы пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фраттези.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).