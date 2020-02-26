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Давид Сильва: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали»

09:04
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдет 26 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Обыграть «Реал» очень важно, — цитирует Сильву официальный сайт УЕФА. — Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали. Проводить ответный матч дома, конечно, лучше, но мы должны добиваться результата в первой встрече.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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