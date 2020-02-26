Давид Сильва: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдет 26 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Обыграть «Реал» очень важно, — цитирует Сильву официальный сайт УЕФА. — Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, потому что никогда этого не делали. Проводить ответный матч дома, конечно, лучше, но мы должны добиваться результата в первой встрече.