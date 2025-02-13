Ганцко: «Фейеноорд» провел фантастический матч»

Защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический матч. Мы хорошо к нему подготовились, здорово отработали и в атаке, и в обороне. Хорошо прессинговали и делали то, над чем работали на тренировках. Болельщики сегодня были великолепны. Теперь нам нужны последовательность и стабильность, чтобы сделать то же самое на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Ганцко.

Ответная игра пройдет в Италии на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 18 февраля. Начало матча — 23.00 по московскому времени.