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13 февраля 2025, 05:56

Ганцко: «Фейеноорд» провел фантастический матч»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический матч. Мы хорошо к нему подготовились, здорово отработали и в атаке, и в обороне. Хорошо прессинговали и делали то, над чем работали на тренировках. Болельщики сегодня были великолепны. Теперь нам нужны последовательность и стабильность, чтобы сделать то же самое на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Ганцко.

Ответная игра пройдет в Италии на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 18 февраля. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против игрока &laquo;Бенфики&raquo; Керема Актюркоглу.«Монако» провалил игру за четыре минуты, тренер-дебютант «Фейеноорда» шокировал «Милан», «Бавария» отстояла победу в Глазго
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Фейеноорд
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