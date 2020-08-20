Давид Алаба: «Не сомневались, что вслед за первым голом в ворота «Лиона» обязательно придет и второй»

Защитник «Баварии» Давид Алаба подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

— Понимали, что нам предстоит сложный матч, — приводит слова Алабы Sky Sports. — «Лион» силен и мастерством, и характером. Но мы не сомневались, что вслед за первым голом обязательно придет и второй. Очень рады, что выполнили задачу и прошли в финал.