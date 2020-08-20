Давид Алаба: «Не сомневались, что вслед за первым голом в ворота «Лиона» обязательно придет и второй»
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Защитник «Баварии» Давид Алаба подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).
— Понимали, что нам предстоит сложный матч, — приводит слова Алабы Sky Sports. — «Лион» силен и мастерством, и характером. Но мы не сомневались, что вслед за первым голом обязательно придет и второй. Очень рады, что выполнили задачу и прошли в финал.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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