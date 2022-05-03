Давид Алаба может пропустить ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Давид Алаба, скорее всего, пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, 29-летний футболист пропустил последнюю тренировку мадридцев. Есть вероятность, что он не сможет участвовать в матче из-за повреждения.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 22.00 (мск). Первый матч выиграл «Сити» со счетом 4:3.