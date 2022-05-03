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Сегодня, 10:01

Давид Алаба может пропустить ответный матч «Реала» против «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Давид Алаба, скорее всего, пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, 29-летний футболист пропустил последнюю тренировку мадридцев. Есть вероятность, что он не сможет участвовать в матче из-за повреждения.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 22.00 (мск). Первый матч выиграл «Сити» со счетом 4:3.

Давид Алаба
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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