Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — о поражении команды U19 в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики» (1:7). Он ответил на вопрос, зависит ли от этой игры будущее главного тренера «молодежки» Константина Зырянова.

— Давайте не будем забегать вперед, — цитирует Медведева ТАСС. — Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда. Все-таки в молодежке «Зенита» есть футболисты, которые очень неплохо выглядят. Такое поражение — предмет для серьезного разговора. Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос. Такие счета бывают, когда у одной команды есть явное превосходство во всех компонентах игры.

«Зенит» проиграл два стартовых матча и занимает последнее место в своей группе.

«Зенит» в Юношеской лиге УЕФА — 3:11 после двух матчей