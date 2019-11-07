Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел в Twitter итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2).

— Первая цель в сезоне достигнута, — написал Бонуччи. — Давайте наслаждаться этой победой, потому что играм, выигранным таким образом стоит только поучиться. С завтрашнего дня мы думаем о чемпионате.

Итальянский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 10 очков.

Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perch? da partite vinte in questa maniera c'? solo da imparare. Da domani si pensa al campionato. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/mYlnDCkCf2 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) November 6, 2019

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