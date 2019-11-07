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«Давайте наслаждаться этой победой». Бонуччи — о матче «Локомотив» — «Ювентус»

09:36
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел в Twitter итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2).

— Первая цель в сезоне достигнута, — написал Бонуччи. — Давайте наслаждаться этой победой, потому что играм, выигранным таким образом стоит только поучиться. С завтрашнего дня мы думаем о чемпионате.

Итальянский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 10 очков.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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