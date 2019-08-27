«Давай, «Краснодар». Тарасов поддерживает «быков» в матче с «Олимпиакосом»
23:19
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал новые stories в своем Instagram. 32-летний российский футболист поддержал «Краснодар», который принимает на своем поле «Олимпиакос» в рамках ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Давай, «Краснодар», — подписал фото Тарасов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»