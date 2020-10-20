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«Давай-давай, доминируй и унижай». Ломбертс пожелал удачи «Зениту» в матче с «Брюгге»

19:40
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс пожелал удачи клубу в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Удачи в матче с «Брюгге»! Я ожидаю лишь победы! Мы — «Зенит», мы — чемпион! Давай-давай, доминируй и унижай», — сказал Ломбертс на видео в Twitter-аккаунте питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Брюгге» начнется в 19.55 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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