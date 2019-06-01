Даррен Андертон: "Все давление сейчас на "Ливерпуль", это на руку "Тоттенхэму"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Даррен Андертон верит, что его бывшая команда обыграет "Ливерпуль"​ в финале Лиги чемпионов. По его мнению, давление на "красных" будет на руку "шпорам".

– Думаю, победят "шпоры". Все давление сейчас на "Ливерпуль", это на руку "Тоттенхэму", – цитирует пресс-служба УЕФА Андертона. – После такой невероятной кампании в Лиге чемпионов я ставлю на него. "Ливерпуль" считают фаворитом по очевидным причинам, но я уже вижу на кубке слово "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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