Данилу: «Ювентус» не может играть так, как играли в первом тайме с «Лионом»
03:57
Защитник «Ювентуса» Данилу после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда плохо сыграла в первом тайме.
— Мы не можем играть так, как мы играли в первом тайме, в таких важных матчах. Понимаем, что отдали им этот тайм, — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу. — Теперь придется стараться так же усердно, как мы делали это во втором тайме сегодня. В ответном матче нужно с первой минуты и до финального свистка играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме. Надо сыграть так перед нашими болельщиками.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/
Опрос
проголосовало: 7652Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...