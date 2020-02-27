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Данилу: «Ювентус» не может играть так, как играли в первом тайме с «Лионом»

03:57
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Защитник «Ювентуса» Данилу после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда плохо сыграла в первом тайме.

— Мы не можем играть так, как мы играли в первом тайме, в таких важных матчах. Понимаем, что отдали им этот тайм, — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу. — Теперь придется стараться так же усердно, как мы делали это во втором тайме сегодня. В ответном матче нужно с первой минуты и до финального свистка играть так, как мы делали это сегодня во втором тайме. Надо сыграть так перед нашими болельщиками.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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