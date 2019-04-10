02:28 | Футбол — Лига чемпионов

Данилу Перейра: "Ливерпуль" забил первый мяч вопреки логике игры"

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Полузащитник "Порту" Данилу Перейра - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы очень хорошо начали матч, но первый пропущенный мяч нас ошеломил. Считаю, что он был забит вопреки логике игры, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Однако этот результат оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Дома мы способны забить дважды.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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