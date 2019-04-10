Данилу Перейра: "Ливерпуль" забил первый мяч вопреки логике игры"

Полузащитник "Порту" Данилу Перейра - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мы очень хорошо начали матч, но первый пропущенный мяч нас ошеломил. Считаю, что он был забит вопреки логике игры, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Однако этот результат оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Дома мы способны забить дважды.
Ответная игра состоится 17 апреля.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027150/index.html?iv=true
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