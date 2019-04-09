Данилу Перейра: "Ливерпуль" можно считать фаворитом в матчах с "Порту"

Полузащитник "Порту" Данилу Перейра - о матче с "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- "Ливерпуль", наверное, можно считать фаворитом. Они играют дома, и "Энфилд" всегда был непростым стадионом. Ни о какой мести за прошлый сезон речи не идет. Просто у нас серьезные амбиции и большое желание проявить себя, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Эктор Эррера - это огромная потеря для нас. Но в составе "Порту" хватает тех, кто способен его заменить. Вариантов у нас несколько. И вообще мы очень много работали перед предстоящим матчем, изучали нынешний "Ливерпуль". "Ливерпуль" здорово играет на контратаках, у них очень быстрые футболисты, но эта команда всегда действует компактно. Однако свободные зоны наш соперник все-таки оставляет, и мы попробуем по максимуму этим воспользоваться. В команде отличное настроение. Но дело тут совершенно не в сопернике. Мы должны быть хорошо готовы к любому повороту событий, ведь речь идет не о рядовом матче, а о четвертьфинале Лиги чемпионов. В футболе огромное значение имеют единоборства. Именно выигрыш единоборств приводит к победам. Тот, кто выиграет больше единоборств, и победит завтра вечером.

Матч "Ливерпуль" - "Порту" начнется в 22.00 по московскому времени.

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