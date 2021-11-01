Защитник «Ювентуса» Данилу на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Этот матч — как раз вовремя для нас, — сказал бразилец. — У нас должен быть равноценный настрой как на Лигу чемпионов, так и на серию А. Во вторник нас ждет трудная игра, и мы должны настроиться на нее наилучшим образом.

До матча с «Интером» у нас была серия из четырех игр без пропущенных мячей. Значит, мы знаем, как нам это делать. Мы должны каждый раз играть так, как будто это финал».

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.