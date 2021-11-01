Данилу: «Матч с «Зенитом» — как раз вовремя для «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Данилу на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Этот матч — как раз вовремя для нас, — сказал бразилец. — У нас должен быть равноценный настрой как на Лигу чемпионов, так и на серию А. Во вторник нас ждет трудная игра, и мы должны настроиться на нее наилучшим образом.
До матча с «Интером» у нас была серия из четырех игр без пропущенных мячей. Значит, мы знаем, как нам это делать. Мы должны каждый раз играть так, как будто это финал».
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю