Даниэле Ругани: "Сделаю все, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани - о матче с "Аяксом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой игре он, вероятнее всего, заменит в стартовом составе травмированного Джорджо Кьеллини.

- Мы должны сыграть более смело и отважно в нападении, нежели против "Атлетико". Нельзя допустить мысли, что мы уедем отсюда, не забив. То, что нам удалось в противостоянии с "Атлетико", встречается нечасто, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Все мы знаем, как важен для команды Джорджо Кьеллини. Сделаю все, чтобы его отсутствие не сказалось. Я подхожу к матчу с энтузиазмом. О таких моментах мечтаешь с детства. Едва ли мог быть в большем в восторге от того, что сыграю. В таких играх хочется принимать участие. Игроки "Аякса" очень техничны и выносливы. Надо сыграть надежно и собранно.

Судьба противостояния решится по итогам двух встреч. "Аякс" очень силен в атаке, но мы понимаем, что можем наказать его в обороне. Постараемся это использовать. Это очень важный матч для меня и для клуба, но я надеюсь это не конец, а только начало. Намерен доказать, что заслуживаю участвовать в таких матчах. Я играю за команду чемпионов и понимаю, что найти место в таком коллективе непросто. Криштиану Роналду выглядит таким же, как и всегда. Он в хорошей форме и является важным для нас игроком. Все это знают. Мы рады, что завтра он будет с нами.

Матч "Аякс" - "Ювентус" начнется в 22.00 по московскому времени.

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