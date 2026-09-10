Ольмо: «Для «Барселоны» вполне нормально уже сейчас играть на таком уровне»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал победу над «Фейеноордом» (5:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Для «Барселоны» вполне нормально уже сейчас играть на таком уровне. Мы команда, которая много атакует, всегда стремится играть первым номером, обладает необходимым качеством впереди и создает много моментов. При этом мы отлично умеем адаптироваться.

У нас гибкая команда, у нас есть игроки, способные действовать на разных позициях. Все мы работаем ради общей цели. Это видно, и каждый будет делать все возможное, чтобы «Барселона» побеждала», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ольмо.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Галатасарая» (13 октября), а «Фейеноорд» встретится с «Комо» (14 октября).