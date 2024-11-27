Ольмо: «Барселона» вернулась на свой уровень»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал победу над «Брестом» (3:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Здорово, что мы вернулись на свой уровень и выиграли третий матч в Лиге чемпионов перед своими болельщиками. Сегодня мы играли очень спокойно, но были моменты, когда нам следовало играть с мячом вертикальнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

«Барселона» набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Брест» опустился на 9-ю строчку (10 очков).