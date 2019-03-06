Дани Карвахаль: "Нет смысла искать оправдания, "Аякс" был просто лучше"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что соперник был лучше. По его словам, он никогда не чувствовал себя так плохо.

- Нет смысла искать оправдания, "Аякс" был просто лучше, - цитирует официальный сайт УЕФА Карвахаля. - Мы проиграли все за одну неделю, причем на собственном поле. Я никогда не чувствовал себя так плохо.