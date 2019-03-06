Дани Карвахаль: "Этот сезон для "Реала" закончен"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) заявил, что сезон для команды закончен. По его словам, мадридцы продолжат борьбу в чемпионате Испании.

- У нас молодой состав с большим количеством возможностей, чтобы стать лучше, - цитирует AS Карвахаля. - Ясно, что этот сезон для нас закончен. Мы продолжим усердно работать в чемпионате, потому что это наша задача. Мы должны быть профессиональными и оставаться в борьбе, однако мы не можем уйти от факта, что это был дерьмовый сезон.