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Дани Алвес — о Лиге Европы: «Если надел футболку «Барселоны», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага»

16:24
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

Испанский клуб сыграет с «Наполи».

«Думаю, мы должны принимать любой вызов, должны хорошо играть в Лиге Европы, — приводит слова игрока Marca. — Каждый раз, надевая футболку «Барселоны», важно понимать: мы представляем ее историю. Мы должны делать это ради величия клуба, независимо от того, в каких турнирах играем. Если надел футболку «Барселоны», ты должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» заняла третье место и не прошла плей-офф турнира. Команде предстоит провести стыковые матчи в Лиге Европы.

Первая игра с «Наполи» состоится 17 февраля, ответная встреча — 24 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/13/61b7bfd5ca4741a32a8b4629.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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