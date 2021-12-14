Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

Испанский клуб сыграет с «Наполи».

«Думаю, мы должны принимать любой вызов, должны хорошо играть в Лиге Европы, — приводит слова игрока Marca. — Каждый раз, надевая футболку «Барселоны», важно понимать: мы представляем ее историю. Мы должны делать это ради величия клуба, независимо от того, в каких турнирах играем. Если надел футболку «Барселоны», ты должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» заняла третье место и не прошла плей-офф турнира. Команде предстоит провести стыковые матчи в Лиге Европы.

Первая игра с «Наполи» состоится 17 февраля, ответная встреча — 24 февраля 2022 года.