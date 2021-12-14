Дани Алвес — о Лиге Европы: «Если надел футболку «Барселоны», должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага»
Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.
Испанский клуб сыграет с «Наполи».
«Думаю, мы должны принимать любой вызов, должны хорошо играть в Лиге Европы, — приводит слова игрока Marca. — Каждый раз, надевая футболку «Барселоны», важно понимать: мы представляем ее историю. Мы должны делать это ради величия клуба, независимо от того, в каких турнирах играем. Если надел футболку «Барселоны», ты должен побеждать даже в «камень-ножницы-бумага».
На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» заняла третье место и не прошла плей-офф турнира. Команде предстоит провести стыковые матчи в Лиге Европы.
Первая игра с «Наполи» состоится 17 февраля, ответная встреча — 24 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/13/61b7bfd5ca4741a32a8b4629.html
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