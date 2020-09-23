Daily Mail: УЕФА разрешит командам делать пять замен в еврокубках сезона-2020/21

В УЕФА намерены продлить действие правила пяти замен и на текущий сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы, информирует британское издание Daily Mail.

По данным источника, решение об этом будет принято завтра на заседании исполкома организации. Ранее командам разрешили делать пять замен после длительной паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на сезон-2020/21. При этом каждая национальная федерация должна принять решение, пользоваться ли этим нововведением. Так, в Англии от этого отказались.

Команды могут сделать пять замен за три раза (без учета замен в перерыве). При этом в дополнительное время разрешена и шестая замена.

Также сообщается, что обсуждались вопросы проведения Евро-2020 и Лиги наций. Так, финальный турнир Лиги наций может быть перенесен на осень 2021 года.