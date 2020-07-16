Daily Mail: Президент УЕФА Чеферин провел переговоры с «Манчестер Сити» после решения CAS

Президент УЕФА Александер Чеферин провел переговоры с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail. Сообщается, что они прошли после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Сообщается, что президент «Сити» Халдун Аль-Мубарак предложил Чеферину пообщаться, и он ответил согласием. Переговоры прошли в режиме онлайн. Указано, что переговоры прошли хорошо, и стороны решили завершить историю вражды, связанную с делом о нарушениях «Сити». УЕФА и «Манчестер Сити», как отмечает издание, теперь настроены на дружбу.

Ранее «Ман Сити» был дисквалифицирован из еврокубков на два года и оштрафован на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба и отменил дисквалификацию, а также сократил штраф до 10 миллионов евро.