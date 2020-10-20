«Да пошли вы все». Реакция Каррагера на планы по созданию европейской премьер-лиги

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на идею создания европейской премьер-лиги. Ранее стало известно, что топ-клубы Европы уже начали переговоры с FIFA, чтобы с 2022 года запустить собственный турнир для самых сильных клубов Старого Света.

«Да пошли вы все», — написал Каррагер в Twitter, опубликовав новость о планах по турниру.