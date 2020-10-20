«Да пошли вы все». Реакция Каррагера на планы по созданию европейской премьер-лиги
18:10
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на идею создания европейской премьер-лиги. Ранее стало известно, что топ-клубы Европы уже начали переговоры с FIFA, чтобы с 2022 года запустить собственный турнир для самых сильных клубов Старого Света.
«Да пошли вы все», — написал Каррагер в Twitter, опубликовав новость о планах по турниру.
Oh f***off https://t.co/kOWyZ7ySHL— Jamie Carragher (@Carra23) October 20, 2020