12:32 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА взял Фернандеса на игру с "Тоттенхэмом"

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ЦСКА вылетел в Лондон на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт команды. В Англию отправился и защитник Мариу Фернандес, получивший повреждение в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0). У 26-летнего футболиста диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В Лондон ЦСКА отправился в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;

нападающие Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Матч против "Тоттенхэма" состоится 7 декабря. ЦСКА занимает последнее место в группе Е, набрав всего три очка. Для выхода в плей-офф Лиги Европы армейцам нужно обязательно побеждать на "Уэмбли".

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-london/

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