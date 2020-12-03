Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

ЦСКА — «Вольфсбергер»: почему не назначен пенальти?

21:38
Теги:

На 18-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсбергер» правильно поступил арбитр Никола Дабанович, не назначив пенальти в ворота гостей. Их защитник Доминик Баумгартнер выиграл единоборство у Бактиера Зайнутдинова, выбил мяч, а затем произошло игровое столкновение.
Есть вероятность, что в ходе атаки армейцев ошибся первый ассистент Милован Джукич, не зафиксировавший положение «вне игры» у Зайнутдинова. (Александр Бобров)

Трансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир