ЦСКА — «Вольфсбергер»: почему не назначен пенальти?
21:38
На 18-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсбергер» правильно поступил арбитр Никола Дабанович, не назначив пенальти в ворота гостей. Их защитник Доминик Баумгартнер выиграл единоборство у Бактиера Зайнутдинова, выбил мяч, а затем произошло игровое столкновение.
Есть вероятность, что в ходе атаки армейцев ошибся первый ассистент Милован Джукич, не зафиксировавший положение «вне игры» у Зайнутдинова. (Александр Бобров)
Трансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю