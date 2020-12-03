На 18-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсбергер» правильно поступил арбитр Никола Дабанович, не назначив пенальти в ворота гостей. Их защитник Доминик Баумгартнер выиграл единоборство у Бактиера Зайнутдинова, выбил мяч, а затем произошло игровое столкновение.

Есть вероятность, что в ходе атаки армейцев ошибся первый ассистент Милован Джукич, не зафиксировавший положение «вне игры» у Зайнутдинова. (Александр Бобров)

Трансляция матча ЦСКА — «Вольфсбергер»