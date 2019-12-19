УЕФА на официальном сайте обнародовал суммы, которые были распределены между участниками Лиги чемпионов-2018/19.

В ведомость попали три российских клуба: «Локомотив» и ЦСКА, которые принимали участие в групповом турнире, а также «Спартак», который выбыл на стадии третьего квалификационного раунда.

Больше всех от УЕФА получил армейский клуб, который заработал 37 млн 94 тысячи евро. Призовые «Локомотива» составили 23 млн 365 тысяч евро. «Спартак» заработал 168 тысяч евро.