"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Судувой" в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, "Селтик" обыграл "Сараево"

"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Судувой" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:0). Ответная встреча пройдет 16 июля.
В другом матче "Селтик" обыграл "Сараево" (3:1). Ответная игра состоится 17 июля.
В параллельной встрече "Дюделанж" и "Валлетта" сыграли вничью (2:2). Ответный матч - 16 июля.
ТНС и "Фероникелли" также сыграли вничью (2:2). Ответная встреча - 16 июля.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Селтик" (Шотландия) - 1:3 (1:1)
Голы: Оремуш, 29 (1:0). Джонстон, 35 (1:1). Эдуар, 51 (1:2). Синклэйр, 85 (1:3).
Судья: Нюберг (Швеция).
9 июля. Сараево. Стадион "Asim Ferhatovic-Hase".
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0
Судья: Буркарт (Дания).
9 июля. Мариямполе. Стадион "Suduva".
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта) - 2:2 (2:0)
Голы: Беттайеб, 26 (1:0). Штольц, 45+2 (2:0). Паккер, 64 (2:1). Борг, 70 (2:2).
Предупреждение: Мускат, 67.
Удаление: Мускат (Валлетта), 89.
9 июля. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".
ТНС (Уэльс) - "Фероникелли" (Косово) - 2:2 (0:0)
Голы: Дрейпер, 49 - с пенальти (1:0). Эдвардс, 77 (2:0). Зека, 89 (2:1). Фазлиу, 90+3 - с пенальти (2:2).
Судья: Фарруджа (Мальта).
9 июля. Озуэстри. Стадион "Park Hall Stadium".