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«Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Црвена Звезда» — «Штутгарт».
Фото AFP

«Црвена Звезда» на своем поле разгромила «Штутгарт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1

Дубль у сербского клуба оформил Неманья Радоньич, отличившийся на 68-й и 88-й минутах. Еще по голу забили Силас Катомпа Мвумпа (12-я минута), Раде Крунич (31-я) и Мирко Иванич (65-я).

Единственный мяч гостей на счету Эрмедина Демировича (5-я).

«Црвена Звезда» (3 очка) одержала первую победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялась на 31-е место в таблице. «Штутгарт» (4) потерпел второе поражение кряду и идет 27-м.

В следующем туре «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Миланом», а «Штутгарт» дома примет швейцарский «Янг Бойз». Оба матча пройдут 11 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
5:1
Штутгарт

Источник: Таблица Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Штутгарт
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