«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Начало игры на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) — в 20.45 по московскому времени.

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«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Штутгарт» изучайте в матч-центре нашего сайта.

«Црвена Звезда» в 4-м туре общего этапа уступила «Барселоне» (2:5), а «Штутгарт» — «Аталанте» (0:2). В 4 матчах клуб из Белграда набрал 0 очков, а команда из Штутгарта — 4.