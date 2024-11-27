Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:45

«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Начало игры на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту сервиса возможен по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Штутгарт» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Штутгарт

«Црвена Звезда» в 4-м туре общего этапа уступила «Барселоне» (2:5), а «Штутгарт» — «Аталанте» (0:2). В 4 матчах клуб из Белграда набрал 0 очков, а команда из Штутгарта — 4.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Штутгарт
Читайте также
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Убитую под Красноярском в загоне для свиней девушку изнасиловали перед смертью
Популярное видео
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч Лиги чемпионов с «Жироной»
Гвардиола объяснил слова о желании сделать себе больно после расцарапанного лица во время матча с «Фейеноордом»
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Сафонов получил 3 балла от L'Equipe за игру с «Баварией»
Кафанов: «К сожалению, сейчас будут вспоминать гол от «Баварии», а то, что Сафонов спасал команду, никто»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч Лиги чемпионов с «Жироной»

«Штурм» — «Жирона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости