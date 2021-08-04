«Црвена Звезда» не сумела дома обыграть «Шериф»
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«Црвена Звезда» и «Шериф» сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 33-й минуте гости открыли счет — отличился Франк Кастаньеда. У хозяев в концовке первого тайма сравнял результат Лои Дьони.
Во втором тайме «Црвена» осталась в меньшинстве. С поля был удален бывший игрок «Ростова» Гелор Канга.
Ответный матч пройдет 10 августа.
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1 (1:1)
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