«Црвена Звезда» разорвала «Европу», игрок сборной Комор оформил хет-трик

«Црвена Звезда» разгромила гибралтарскую «Европу» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 5:0. Хет-трик в составе сербской команды оформил игрок сборной Коморских островов Бен Набуан. В стартовом составе белградцев вышел бывший защитник «Зенита», «Волги» и «Крыльев Советов» Милан Родич.

«Црвена Звезда» под руководством экс-хавбека «Интера» Деяна Станковича вышла во второй раунд, где встретится с победителем матча тбилисского «Динамо» и «Тираны».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар) — 5:0 (2:0)

Голы: Бен Набуан, 35 (1:0). Бен Набуан, 44 (2:0). Бен Набуан, 52 (3:0). Иванич, 78 (4:0). Иванич, 87 (5:0).

Судья: Чинков (Болгария).

18 августа. Белград. Стадион «Райко Митич».