«Црвена Звезда» разорвала «Европу», игрок сборной Комор оформил хет-трик
«Црвена Звезда» разгромила гибралтарскую «Европу» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 5:0. Хет-трик в составе сербской команды оформил игрок сборной Коморских островов Бен Набуан. В стартовом составе белградцев вышел бывший защитник «Зенита», «Волги» и «Крыльев Советов» Милан Родич.
«Црвена Звезда» под руководством экс-хавбека «Интера» Деяна Станковича вышла во второй раунд, где встретится с победителем матча тбилисского «Динамо» и «Тираны».
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар) — 5:0 (2:0)
Голы: Бен Набуан, 35 (1:0). Бен Набуан, 44 (2:0). Бен Набуан, 52 (3:0). Иванич, 78 (4:0). Иванич, 87 (5:0).
Судья: Чинков (Болгария).
18 августа. Белград. Стадион «Райко Митич».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-1/