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«Црвена Звезда» — ПСВ: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и ПСВ встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Црвена Звезда» примет ПСВ в матче в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Райко Митич» в Белграде и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом матча «Црвены Звезды» и ПСВ можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру транслирует онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
ПСВ

В общем этапе ЛЧ «Црвена Звезда» набрала три очка, ПСВ — восемь. В 6-м туре «Црвена Звезда» проиграла «Милану» (1:2), а ПСВ — «Бресту» (0:1).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Црвена Звезда
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