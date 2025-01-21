«Црвена Звезда» примет ПСВ в матче в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Райко Митич» в Белграде и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом матча «Црвены Звезды» и ПСВ можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру транслирует онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Црвена Звезда» набрала три очка, ПСВ — восемь. В 6-м туре «Црвена Звезда» проиграла «Милану» (1:2), а ПСВ — «Бресту» (0:1).