«Црвена Звезда» на своем поле проиграла ПСВ

«Црвена Звезда» потерпела поражение от ПСВ в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3. Игра прошла в Сербии на стадионе Райко Митича.

В первом тайме гости забили трижды с угловых — Люк Де Йонг оформил дубль и один мяч на счету Райана Фламинго. Во второй половине Шериф Ндиайе и Нассер Джига забили два мяча сербской команды.

ПСВ набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» идет на 31-й строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф.