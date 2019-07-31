"Црвена Звезда" проиграла ХИК, но вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ

"Црвена Звезда" в гостях проиграла ХИК (1:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. На 46-й минуте встречи счет открыл полузащитник финского клуба Себастьян Дальстрем. Спустя 10 минут хавбек сербской команды Душан Йованчич ответил точным ударом.

На 3-й компенсированной минуте встречи форвард ХИК Рику Риски установил окончательный счет в игре.

"Црвена Звезда" вышла в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (2:3 – общий счет).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"ХИК" (Финляндия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:1 (0:0)

Голы: Дальстрем, 46 (1:0). Йованчич, 56 (1:1). Риски, 90+2 (2:1).

Судья: Бьери (Швейцария).

31 июля. Хельсинки. Стадион Сонера.

Первая встреча: 0:2

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