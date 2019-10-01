«Црвена Звезда» победила «Олимпиакос»
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Олимпиакос». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Лига чемпионов
Группа B
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос П» (Греция) — 3:1 (0:1)
Голы: Рубен Семеду, 37 (0:1). Вулич, 62 (1:1). Милунович, 87 (2:1). Боаки, 90 (3:1).
«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 73), Йованчич (Вулич, 55), ван Ла Парра (Боаки, 62), Томане, Гарсия.
«Олимпиакос П» (Греция): Жозе Са, Торосидис, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Бензиа, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Герреро, Масурас (Эль-Абделлауи, 79), Ловера (Поденсе, 61).
Предупреждения: Родич, 26. ван Ла Парра, 36. Бензиа, 42. Боаки, 80. Петрович, 83. Торосидис, 90+2. Марин, 90+2.
Удаление: Бензиа, 58.
Судья: Бастьен (Франция).
1 октября. Белград. Стадион «Райко Митич».
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