"Црвена Звезда" по пенальти обыграла "Копенгаген" в отборе Лиги чемпионов

"Копенгаген" и "Црвена Звезда" сыграли вничью в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:1). Так как первая встреча закончилась с аналогичным счетом, игра перешла в дополнительное время. Голов за 30 минут забито не было и судьба путевки в следущую стадию решилась в пенальти, где точнее оказались игроки сербской команды.

Стоит отметить, что гол у датской команды забил экс-форвард "Локомотива" Даме Ндой.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Копенгаген" (Дания) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 6:7

Голы: Боаки, 17 (0:1). Ндой, 45 (1:1).

"Копенгаген": Грютебуст, Бенгтссон, Варела (Бартолец, 81), Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге (Фальк, 60. Сотириу, 120), Ндой, Фишер, Хольсе (Биель, 74), Винн.

"Црвена Звезда": Борьян, Родич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Панков, 58), Иванич, Йованчич, Боаки (Симич, 81), Вуканович (Евтович, 91).

Предупреждения: Милунович, 6. Ндой, 27. Борьян, 27. Йованчич, 38. Боаки, 50. Варела, 71. Биель, 89. Иванич, 108. Марин, 110.

Удаления: Милунович, 54. Биель, 112.

Судья: Мажейка (Литва).

13 августа. Копенгаген. Стадион "Паркен".